МВС планує, що патрульна поліція в Одесі й Львові почне працювати з 20 серпня - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив журналістам після церемонії складення присяги новими патрульними поліцейськими на Софійській площі в Києві, передає кореспондент УНІАН.

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«Кінець літа - на рівні 20 серпня, це Одеса і Львів... (Потім) через три - чотири тижні - Харків, потім у нас Хмельницький і Луцьк, Миколаїв, Дніпропетровськ, а далі ми дивитимемося, як відбуватиметься набір і на скільки у нас вистачатиме коштів», - сказав Аваков.