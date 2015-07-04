МВС планує, що патрульна поліція в Одесі й Львові почне працювати з 20 серпня - Аваков
14:32, 04 липня 2015Політика
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Міністерство внутрішніх справ України планує, що патрульна поліція в Одесі і Львові почне працювати з 20 серпня.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков / УНІАН
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив журналістам після церемонії складення присяги новими патрульними поліцейськими на Софійській площі в Києві, передає кореспондент УНІАН.
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«Кінець літа - на рівні 20 серпня, це Одеса і Львів... (Потім) через три - чотири тижні - Харків, потім у нас Хмельницький і Луцьк, Миколаїв, Дніпропетровськ, а далі ми дивитимемося, як відбуватиметься набір і на скільки у нас вистачатиме коштів», - сказав Аваков.
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