Поліцейські з США тренуватимуть співробітників створюваної патрульної поліції Одеси - Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сьогодні в Одесі на брифінгу.

За його словами, до Одеси наступного тижня прибудуть офіцери поліції штату Каліфорнія.

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«Вони допоможуть створити дорожньо-патрульну поліцію, рівень якої буде таким же високим, як і в Києві», - сказавши Пайєтт.

Як зазначив голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі, створювана поліція - абсолютно нова структура. Він акцентував, що ставлення цих співробітників до своїх посадових обов'язків буде докорінно відрізнятися від нинішніх: «як небо і земля».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ створює нову патрульну службу замість ДАІ.

Міністерство планує, що патрульна поліція в Одесі почне працювати з 20 серпня.

16 червня особовому складу представили нового начальника ГУ МВС в Одеській області Георгія Лорткіпанідзе.

2 липня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Національну поліцію». У складі Національної поліції будуть функціонувати: кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.