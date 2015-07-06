Поліцейські з США тренуватимуть співробітників створюваної патрульної поліції Одеси - Пайєтт
До Одеси прибудуть поліцейські з США для тренінгу співробітників створюваної патрульної поліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сьогодні в Одесі на брифінгу.
За його словами, до Одеси наступного тижня прибудуть офіцери поліції штату Каліфорнія.
Читайте такожМВС планує, що патрульна поліція в Одесі й Львові почне працювати з 20 серпня - Аваков
«Вони допоможуть створити дорожньо-патрульну поліцію, рівень якої буде таким же високим, як і в Києві», - сказавши Пайєтт.
Як зазначив голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі, створювана поліція - абсолютно нова структура. Він акцентував, що ставлення цих співробітників до своїх посадових обов'язків буде докорінно відрізнятися від нинішніх: «як небо і земля».
Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ створює нову патрульну службу замість ДАІ.
Міністерство планує, що патрульна поліція в Одесі почне працювати з 20 серпня.
16 червня особовому складу представили нового начальника ГУ МВС в Одеській області Георгія Лорткіпанідзе.
2 липня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Національну поліцію». У складі Національної поліції будуть функціонувати: кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.