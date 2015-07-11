Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які вчинили стрілянину в Мукачеві
Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які вчинили стрілянину в Мукачевому Закарпатської області.
Про це Порошенко написав у Твіттері. "Доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбили мирних мешканців Мукачевого", - повідомив він.
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Доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбили мирних мешканців Мукачевого.
— Петро Порошенко (@poroshenko) July 11, 2015
Як повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook, президент доручив дати відсіч проявам бандитизму.
"Держава повинна дати рішучу відсіч усім проявам бандитизму, де б вони не трапилися – сказав президент", - зазначив Цеголко.
Президент Петро Порошенко доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбил...Posted by Святослав Цеголко on 11 Июль 2015 г.
Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому сталася стрілянина, в ході якої поранення дістали 8 осіб.