Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які вчинили стрілянину в Мукачеві

17:04, 11 липня 2015
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронним органам затримати зловмисників, які вчинили стрілянину в Мукачевому Закарпатської області.

Фото з групи ВК

Про це Порошенко написав у Твіттері. "Доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбили мирних мешканців Мукачевого", - повідомив він.

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Як повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook, президент доручив дати відсіч проявам бандитизму.

"Держава повинна дати рішучу відсіч усім проявам бандитизму, де б вони не трапилися – сказав президент", - зазначив Цеголко.

Президент Петро Порошенко доручив правоохоронним органам роззброїти і затримати злочинців, які вчинили стрілянину і вбил...

Posted by Святослав Цеголко on 11 Июль 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому сталася стрілянина, в ході якої поранення дістали 8 осіб. 

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