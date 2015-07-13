Грицак: По Мукачеву у держави є питання до конкретних людей, а не до всього "Правого сектору"

Про це він заявив в коментарі Цензор.нет.

"Є незаперечний факт, на який держава зобов'язана відреагувати, насамперед, - загинули люди, є поранені. Необхідно не допустити подальше кровопролиття, не допустити жертв. Це найважливіше. Ми в постійному зв'язку з керівництвом ПС, ситуація стабільна. Вирішувати проблему необхідно з урахуванням позиції всіх сторін. Продовження бойових дій ми не допустимо", - сказав він.

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За словами Грицака, також необхідний максимально прозорий розгляд за участю громадськості, народних депутатів, щоб встановити всі деталі та обставини, за яких був відкритий вогонь, і загинули люди.

"Я гарантую справедливий розгляд, якщо всі бійці ПС, які взяли участь у інциденті в Мукачево, здадуть зброю і почнуть співпрацювати з владою. Я багато часу провів на фронті, воював пліч-о-пліч з добровольцями. Ніхто не збирається "зачищати" патріотів. Ми виявили сьогодні двох поранених бійців ПС - їм надана вся необхідна допомога, вони переправлені в лікарню, стан стабільний. У держави є питання тільки до конкретних громадян, які порушили закон. Ми повинні спільними зусиллями як можна швидше відновити хід подій і визначити відповідальність", - заявив Грицак.

Він вважає, що їздити по мирних містах з кулеметами і автоматами, відкривати вогонь, стріляти на ураження з гранатометів в мирному місті неприпустимо нікому.

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"Не можна стріляти по мирним громадянам, по співробітникам правоохоронних органів. Якби до цього були причетні мої підлеглі - я б діяв аналогічно. Це питання безпеки громадян. Тому треба розібратися без емоцій", - підкреслив голова СБУ.

Крім цього Грицак запевнив, що в ході розслідування буде дано визначення і мафіозним структурам області.

"І з такого розслідування треба було починати. Я запитав представників ПС: "А що ви зробили для того, щоб побороти мафію мирними, законними методами?" Немає відповіді. Це наша держава, і ми повинні змінювати її разом. Мої контакти не змінюються, та керівництво "Правого сектора" немає жодних проблем довести до мене будь-яку інформацію", - сказав він.

Грицак запропонував реалізувати комплекс заходів, в тому числі кадрові рішення прийняти, - в максимально короткі терміни розпочати організацію спільних митних постів на державному кордоні з країнами Європейського союзу, і провести інтеграцію баз даних імпорту / експорту з митницями наших західних сусідів.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Мукачеві виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві, в яку увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.