До подій у Мукачеві долучилась прокуратура: розслідують теракт і створення злочинної організації

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

"11 липня в м. Мукачеві близько 14 год. 20 озброєних осіб в камуфляжній формі з написами "Правий сектор" та відповідними наклейками на автомобілях, з метою розподілу сфер впливу, призначили зустріч місцевим жителям у одному з кафе. Після цього вказані особи, на підставі виниклого конфлікту розпочали стрілянину з вогнепальної зброї у вищевказаному закладі", - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, працівниками міліції, які прибули на місце події, було заблоковано виїзд з кафе, після чого озброєні особи відкрили вогонь на ураження по працівниках органів внутрішніх справ з гранатометів РПГ 7, автоматів Калашникова, кулеметів ДШК та іншої вогнепальної зброї.

Як зазначається, в результаті обстрілів знищено два автомобілі Мукачівського МВ УМВС в області та пошкоджено автомобілі цивільних осіб.

За попередньою інформацією при застосуванні вогнепальної зброї 6 працівників ОВС та троє з числа цивільних осіб отримали поранення різного ступеню важкості. Також є 5 постраждалих зі сторони озброєних осіб з написами "Правий сектор".

"За вказівкою Генерального прокурора України слідчим відділом прокуратури Закарпатської області до ЕРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 258 КК України - терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, що призвели до загибелі людини та ст. 255 КК України - створення злочинної організації", - наголосили у прокуратурі.

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Хід розслідування взято на особистий контроль генеральним прокурором України. Створено міжвідомчу слідчу групу з працівників прокуратури, УМВС та УСБУ в області.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих.

Окрім того, за даними МВС, вбито трьох зловмисників.