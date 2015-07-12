Міліція і "Правий сектор" звинувачують один одного у відкритті вогню на ураження

Як ідеться у заяві директора Департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка, розміщеній на сайті міністерства, "під час конфлікту у Мукачевому першими зброю на ураження застосували саме ті бійці «Правого сектора», які зафіксовані на відео: вони стріляли в цивільну особу, чиє тіло потім вантажили у свій автомобіль".

Тільки після цього, зауважив Шевченко, зведений загін міліції прибув за викликом на місце події. У складі загону були правоохоронці, які мали досвід бойових дій під час проведення АТО на Донбасі, зокрема міліціонери брали участь в обороні Дебальцевого та виході з міста взимку 2015 року.

Міліціонери у повній відповідності до закону були змушені вступити у збройне протистояння із нападниками, які загрожували безпеці громадян, наголосив директор Департаменту комунікації МВС України.

Водночас прес-секретар 13-го батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Олексій Бик стверджує, що міліція в Мукачевому першою відкрила вогонь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

Читайте такожВідео вчорашніх подій у Мукачевому з камер спостереження"Станом на цю хвилину ми маємо ситуацію, коли двоє бійців "Правого сектора" загинули і четверо поранені. Серед міліції загиблих немає. Це свідчить лише про те, що вогонь відкривали першими працівники міліції", - сказав Бик.

Він пояснив, "що хлопці, які пройшли війну і знають, як поводитися із зброєю, які потім так влучно спалили кілька автомобілів міліцейських, як говорить міліція, вони не могли просто промазати по ворогу, по якому стріляють".

На переконання Бика, якби бійці "ПС" розпочали першими стріляти, то жертв серед працівників міліції було б багато.

Читайте такожСБУ проводить обшуки у причетних до стрілянини в МукачевомуЯк повідомляв УНІАН, 11 липня в Мукачевому виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачевому, до якої увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.