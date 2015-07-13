Ярош негативно сприйняв самодіяльність ПС в Мукачеві – глава Закарпатської ОДА

Як заявив глава Закарпатської ОДА Василь Губаль сьогодні на брифінгу, про це Ярош, який веде переговори з своїми бійцями, сказав йому особисто, повідомляє Mukachevo.net.

"Ярош негативно поставився до дій ПС на Закарпатті, таких вказівок він їм не давав. Про це він сказав особисто мені під час зустрічі. Він мене запевнив, що виступає категорично проти зброї. Зараз він веде переговори зі своїми підлеглими, але досі порозуміння між ними не досягнуто", - заявив Василь Губаль.

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Також, як повідомив голова ОДА, зараз він має інформації щодо місця перебування представників ПС.

"Чи вони в лісі в Лавках, чи вони втекли. Ми не можемо точно сказати",- зауважив Губаль.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачеві виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Ланьо.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.