Бойовики готують свої заходи на місці падіння "Боїнга" до роковин катастрофи

На пʼятницю, до роковин трагедії, тут плануються заходи з ушанування памʼяті загиблих, повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, тут запланований виступ лідера угруповання ДНР Олександра Захарченка.

Раніше цього тижня у Грабовому зʼявилися оголошення з планом заходів у день роковин катастрофи малайзійського «Боїнга». Серед запланованих акцій – церковна служба, «хрестова хода» до місця катастрофи, а також «мітинг-реквієм» і «тематична програма».

Нагадаємо, 17 липня 2014 року підтримувані Росією терористи заявили, що збили український військово-транспортний літак Ан-26. Пізніше виявилося, що збито пасажирський Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур.

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Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії, 43 - Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, яка контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз.

9 липня 2015 делегація Малайзії в ООН розповсюдила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літаку.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням про створення міжнародного трибуналу.