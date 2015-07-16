"Битва за правду далеко не завершена": прем'єр Малайзії вимагає трибуналу щодо MH17

Про це сказано в заяві прем'єра Малайзії Наджиба Разака з приводу першої річниці трагедії, опублікованій на його сайті.

"Зараз, рік потому, битва за правду та справедливість далека від завершення, і ми продовжимо повну і тісну співпрацю з Міжнародною слідчою групою (JIT), яка розслідує трагедію. У них вже є більш ясна картина щодо можливих причин трагедії", - написав Разак.

Читайте такожВР продовжила дію угоди між Україною та Нідерландами про малайзійський "Боїнг"За його словами, кінцева мета розслідування також зрозуміла - притягнути злочинців до відповідальності і переконатися, що вони заплатять за свій жахливий злочин.

"Ми продовжуємо наполягати на встановленні повного, ретельного та незалежного трибуналу щодо інциденту - заради родин і друзів загиблих", - заявив міністр.

"Пасажири MH17 стали жертвами чужої війни", - додав малайзійський прем'єр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що родичі загиблих пасажирів Боїнга подали позов проти російського диверсанта Гіркіна, який керував бойовиками на сході України на момент авіакатастрофи 17 липня.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 підтримувані Росією терористи заявили, що збили український військово-транспортний літак Ан-26. Пізніше виявилося, що збито пасажирський Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур.

Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії, 43 - Малайзії.

Літак впав в районі Шахтарська в зоні, яка контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз.

9 липня 2015 делегація Малайзії в ООН розповсюдила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літаку.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням про створення міжнародного трибуналу.