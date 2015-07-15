Нідерланди довели, що у катастрофі Boeing на Донбасі винні бойовики - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, ознайомлені зі змістом попередньої доповіді, передає "Українська правда".

Як уточнює видання, у документі, який складається із кількох сотень сторінок, вказується точна модель ракети, яка вразила літак, а також похвилинний таймлайн польоту MH17.

Також у доповіді, за словами джерела, міститься критика дій компанії "Малайзійські авіалінії", яка не врахувала застереження і продовжувала літати над небезпечною зоною.

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Очікується, що остаточна версія доповіді буде опублікована у першій половині жовтня 2015 року.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення пізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

9 липня 2015 року делегація Малайзії в ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літак.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди й Україна звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням про створення міжнародного трибуналу.