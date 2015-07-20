У Львові викрили кіберзлочинця, який продавав облікові дані користувачів Інтернету

У Львові викрито молодика, який продавав облікові дані користувачів Інтернету.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, за інформацією, отриманою Управлінням боротьби з кіберзлочинністю (УБК) міністерства, слідчим слідчого відділу Франківського райвідділу міліції у Львівській області на початку квітня 2015 року розпочато досудове розслідування, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Встановлено численні факти продажу 19-річним громадянином України облікових даних користувачів Інтернету (приватні електронні скриньки з персональною інформацією, що захищені від несанкціонованого доступу третіми особами програмними й логічними засобами захисту - логіном та паролем), зокрема, сервісів електронної пошти, системи електронних гаманців, соціальної мережі тощо.

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Працівники УБК МВС України встановили, що згаданий вище громадянин зареєстрований та проживає у Львові. З метою незаконного збагачення, шляхом перепродажу електронних поштових скриньок, він створив інтернет-магазин, послугами якого користувалось понад 2,5 тисячі невстановлених хакерів з інших країн.

15 травня цього року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання працівники УБК МВС України спільно з працівниками ВБК МВС України у Львівській області виявили та вилучили ноутбук, мобільний телефон, планшет, 2 флеш-носії, записники із рукописними текстами логінів й паролів та банківські картки.

Крім того, встановлено, що на жорсткому диску ноутбука містяться файли із скомпрометованими логінами та паролями до облікових записів різних ресурсів загальною кількістю понад 500 тисяч записів.

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За результатами проведених слідчих (розшукових) заходів підозрюваному оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України за 24 встановленими фактами. Проводяться подальші слідчі (розшукові) заходи з метою встановлення осіб, причетних до втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж у вказаному досудовому провадженні.