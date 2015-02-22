В Україні досі немає налагодженої системи кібероборони - радник Порошенка

В Україні на даний момент фактично відсутня система забезпечення кібербезпеки країни.

У своїй статті на DT.UA Володимир Горбулін, радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України, зазначає, що різною мірою до вирішення завдань у зазначеній сфері причетні державні структури, ключовими з яких є Держспецзв'язку, СБУ, МВС. Однак, визнає він, "системності в цих процесах все ще мало, а про ефективну координацію діяльності говорити важко".

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Ця тема неодноразово піднімалася у владних колах, але прийняття закону, який би врегулював цю сферу діяльності, відкладається.

"Слід чесно визнати, що одна з причин цього - наявність міжвідомчих розбіжностей і складність пошуку компромісу між держструктурами. Кожна з установ не бажає поступатися своїми інтересами та повноваженнями, вважаючи, що саме вона має стати ключовою структурою", - пише Горбунов.

При цьому експерт критично сприймає ідею створення в нинішніх умовах окремого органу (Служби кіберзахисту", "Агентства з кібербезпеки України" тощо), який би займався цією сферою.

"У приватних розмовах функціонери НАТО, які займаються проблематикою кібербезпеки, коли чують про необхідність створити структуру або ґрунтовно перерозподілити повноваження діючих суб'єктів, справедливо запитують: "А у вас дійсно йде війна, що у вас є час на такі речі?"", - пише він.