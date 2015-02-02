Українські хакери «поклали» сайт харківських сепаратистів

Про це у Facebook повідомив український хакер Євген Докукін.

«Нещодавно мій помічник написав скаргу і сайт закрили. Цей сайт належить Новікову, засновнику харківського сепаратистської організації "Ісход". Над блокуванням рахунків якої я працюю з грудня», - написав Докунін.

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Раніше Українські кібервійська провели хакерську операцію і отримали персональні дані 1025 сепаратистів і терористів. Вони включають: фото, імена, прізвища, по батькові, адреси, військові частини (для військовослужбовців РФ) і іншу інформацію.