Українські хакери «поклали» сайт харківських сепаратистів
07:31, 02 лютого 2015Суспільство
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Українські кібервійська закрили сайт сепаратистської організації "Ісход".
Сайт належить засновнику сепаратистської організації "Ісход" / fotokanal.com
Про це у Facebook повідомив український хакер Євген Докукін.
«Нещодавно мій помічник написав скаргу і сайт закрили. Цей сайт належить Новікову, засновнику харківського сепаратистської організації "Ісход". Над блокуванням рахунків якої я працюю з грудня», - написав Докунін.
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Раніше Українські кібервійська провели хакерську операцію і отримали персональні дані 1025 сепаратистів і терористів. Вони включають: фото, імена, прізвища, по батькові, адреси, військові частини (для військовослужбовців РФ) і іншу інформацію.
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