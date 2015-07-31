У Путіна готові й надалі переховувати українців від мобілізації

Про це УНІАН сказав голова ради Михайло Федотов, коментуючи повідомлення на сайті організації про продовження термінів перебування в Росії та отримання притулку для громадян України та осіб без громадянства.

"Ми просили, щоб безперешкодне перебування на території РФ стосувалося всіх українців, для нас вони всі абсолютно однакові... Ми обговорювали цю тему в рамках ради й прийшли до висновку, що є українці, які виїхали тому, що не хочуть під бомбами і снарядами жити – це одна категорія. Але є й інші, які не хочуть повертатися в Україну за політичними переконаннями, приміром, не хочуть бути мобілізованими, якось нелюдяно їх висилати", - сказав УНІАН Федотов.

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На сайті організації зазначено, що на прохання Ради при президенті РФ Федеральна міграційна служба Росії направила своїм територіальним підрозділам вказівку про продовження на 90 діб терміну перебування в Росії громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживали на території України й прибули на територію Російської Федерації в екстреному масовому порядку, хто не встиг отримати в Росії тимчасовий притулок або інший документ про законність перебування, що закінчується 1 серпня.

"Щоб не ставити себе в залежність від продовження терміну перебування, рада рекомендує всім жителям України зазначеної вище категорії отримати статус тимчасового притулку. Він видається скрізь, крім Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, Ленінградської області та Чечні, підтверджує законність перебування в Росії протягом одного року і дає право працювати без патенту", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у ФМС Росії повідомили УНІАН, що вважають за доцільне продовжити термін преференцій для громадян, які прибули до Росії з постраждалих від бойових дій територій Донецької та Луганської областей України.

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"Іншим громадянам України надаємо можливість без виїзду з території Російської Федерації перебувати ще 90 діб і безперешкодно отримувати дозвільні документи на роботу, як і для всіх громадян країн - учасниць СНД, з якими встановлені безвізові відносини", - підкреслили в ФМС.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня голова Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський повідомив, що громадянам України з 1 листопада може бути закрито в'їзд до РФ на три роки в разі неотримання дозвільних документів, виняток залишаться лише для жителів південно-східних регіонів Донецької та Луганської областей України".

За даними ФМС, на сьогоднішній день у РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

6 травня Ромодановський на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що в Росії від призову переховується понад півмільйона громадян України.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації.