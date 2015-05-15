У Міноборони РФ заявили про початок призову на службу переселенців з Донбасу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«Військовий комісаріат Самарської області призвав на військову службу уродженця міста Слов'янська Дмитра Головіна. Він отримав російське громадянство і виявив бажання служити в армії. Він служитиме в одному з мотострілкових з'єднань сухопутних військ», - сказано в повідомленні.

Головін з родиною перетнув російсько-український кордон у 2014 році після початку бойових дій на сході України. Сім'я біженців отримала житло в Самарській області та роботу за спеціальністю.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня президент РФ Володимир Путін запропонував збільшити для громадян України призовного віку термін перебування в Росії, щоб вони могли ухилятися від мобілізації у своїй країні. «До речі, багато людей вже ухиляються від мобілізації, намагаються до нас переїхати, пересидіти тут якийсь час», - упевнений Путін. За його словами, згідно з нормами закону громадяни України не можуть перебувати на території РФ більше ніж 30 діб (згідно з двосторонніми угодами, громадяни України можуть перебувати на території РФ 90 діб – УНІАН), «вони повертаються їх цап і туди посилають».

6 травня голова Федеральної міграційної служби РФ Костянтин Ромодановський заявив, що в Росії від призову ховаються більше ніж півмільйона громадян України.

12 травня на презентації доповіді «Путін.Війна» про російське вторгнення в Україну співавтор доповіді, російський опозиціонер Ілля Яшин повідомив, що всі ключові військові успіхи проросійських бойовиків на Донбасі були забезпечені частинами російської армії.

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 16 квітня загальна кількість людей, що покинули свої будинки через події на сході України, перевищила 2 мільйони.