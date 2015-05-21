У Ростовській області РФ за два місяці закрили 22 пункти тимчасового розміщення біженців з України

Про це УНІАН повідомили в уряді Ростовської області.

«За минулу добу, з 20 по 21 травня, кількість громадян України, які перебувають на території Ростовської області, зменшилася на 123 особи. На даний час у родичів і знайомих, які проживають у донському регіоні, розміщено 36 100 осіб, у тому числі 10 755 дітей», - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що у зв'язку із зменшенням припливу жителів сусідньої держави, які потребують проживання в пунктах тимчасового розміщення (ПТР), органи влади Ростовської області в квітні-травні закрили 22 ПТР.

Найбільша кількість громадян України, які вимушено залишили місця постійного проживання і прибули до Ростовської області, як і раніше перебувають у прикордонному Некліновському районі, в дитячих оздоровчих центрах «Дмитріадовський» (936 осіб), «Піонер» (236), «Зірка» (216), «Парус» (77), «Олімп» (36). Ще 20 жителів України розміщені в ПТР селища Коксовий Білокалитвинського району.

Читайте такожУ Міноборони РФ заявили про початок призову на службу переселенців з ДонбасуЗа даними регіонального Управління Федеральної міграційної служби Росії, з початку 2015 року з Ростовської області до інших суб'єктів РФ відправлено 6 тис. 650 громадян України.

При цьому наголошується, що в червні-липні 2014 року, в період загострення конфлікту в східних районах України, на території Ростовської області перебувало близько 60 тисяч українських біженців, у тому числі понад 20 тисяч дітей.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня глава Федеральної міграційної служби РФ Костянтин Ромодановський заявив, що в Росії проживає майже 1 млн біженців з України.

"Всього з України у нас зараз перебуває 2 мільйони 500 тисяч осіб. Причому 550 тисяч людей – це громадяни України, які, мабуть, переховуються на території Росії від участі у бойових діях на території України. 970 тисяч – це громадяни, які прибули до нас в екстреному масовому порядку з територій південного сходу. З них понад 500 тисяч мають дозвіл на тимчасове проживання і тимчасовий притулок, що дозволяє їм працювати на території Російської Федерації, ми не вимагаємо дозвільних документів", - сказав Ромодановський.

6 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що біженці з України повинні самі заробляти собі на життя" і при цьому не створювати проблем на внутрішньому ринку праці".

У доповіді «Путін.Війна» про вторгнення РФ в Україну говориться, що російська влада виділяє 800 рублів на день на утримання одного біженця з України, загальні витрати на утримання біженців за 10 місяців становлять понад 1,5 млрд доларів.