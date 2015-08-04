Дочка Нємцова передасть сім'ям Небесної сотні та біженцям 700 тисяч євро

Дочка загиблого в лютому 2015 року російського опозиціонера Бориса Нємцова заявила, що передасть 700 тисяч євро на підтримку благодійних проектів в Україні.

Про це Жанна Нємцова сказала4 серпня у Варшаві напередодні вручення їй престижної польської Премії Солідарності імені Леха Валенси, повідомляє Польське радіо.

"Частина премії в розмірі 700 тисяч євро буде спрямована на благодійні проекти в країнах Східного партнерства. Такі умови цієї премії. Усі ці благодійні проекти будуть фінансуватися переважно в Україні, яка зараз страждає від жорстокої війни. Мова йде про підтримку сімей Небесної сотні. Це також ремонт шкіл та придбання обладнання в регіонах України, де багато переселених осіб. Крім того, буде підтримка кримськотатарського телеканалу у вигнанні, який зараз працює в Києві. Це оплот свободи слова та об'єктивні новини про ситуацію на півострові", - підкреслила Нємцова.

Також дочка загиблого політика додала, що планує виділити гранти білоруському сайту Хартія'97, головним редактором якого є Ната Радіна.

Премія Солідарності – це заснована польським зовнішньополітичним відомством нагорода, яка присуджується за видатну діяльність заради поширення і захисту демократії та громадянських свобод. Лауреат премії отримує статуетку, а також 1 мільйон євро. Премія Солідарності складається з трьох частин: 250 тисяч євро призначені для самого лауреата, 700 тисяч євро будуть витрачені на програми, які визначить лауреат і 50 тисяч євро – на поїздку переможця або вказаних ним осіб до Польщі.

Жанна Нємцова також зазначила, що 250 тисяч євро, призначені їй особисто, будуть спрямовані до Фонду імені Бориса Нємцова.

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