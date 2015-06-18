Телеканал АТR відновив мовлення в Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Блок Петра Порошенка» з посиланням на народного депутата і голову Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.

За словами Чубарова, АТR був не просто каналом комунікації, а був просвітницьким, культурологічним та інформаційним кримськотатарським майданчиком, де люди спілкувалися, виховувалися і відновлювалися. «АТR став не лише духовним, мовним рупором кримських татар, він став віртуальним центром, навколо якого усі ми гуртувалися», – сказав народний депутат.

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Як зазначив лідер Меджлісу, після того, як АТR, з відомих усім причин, припинив виходити в ефір, залишилося два варіанти розвитку подій – «або скласти руки, або починати все заново». Чубаров висловив вдячність власнику і журналістам цього каналу, що вони обрали другий шлях і відновили мовлення у Києві. «Таким чином, підтримали усіх тих, хто вірив їм, у першу чергу кримськотатарських глядачів, тих, хто сьогодні живе в Криму», – наголосив він.

«Ми закликаємо міжнародні інституції, уряди інших країн допомогти нам розвивати АТR для того, щоб зберігати культурну, мовну, релігійну ідентичність кримських татар у тих умовах, в які вони потрапили – в умовах повністю ізольованого Криму”, – наголосив Чубаров.

На його переконання, такі дії допоможуть не лише кримським татарам, а й багатьом людям, які живуть у Криму, зберігати свою гідність, самоповагу, і дадуть надію, яка зараз дуже потрібна.

Як повідомляв УНІАН, ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації у «Роскомнадзор», але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають й інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR, – дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» і «Лідер», інтернет-видання «15 хвилин».

У травні цього року АТR почав розміщувати свої проекти в інтернеті на сайтах телеканалу і новинного порталу «15 хвилин». Інформаційна редакція, за словами редактора каналу Романа Спиридонова, повернулася до своєї звичної роботи – зйомок новинних сюжетів і спецрепортажів.