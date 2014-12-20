У Білорусі заблокували незалежні інтернет-сайти

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, опозиційні інформаційні сайти були заблоковані раніше.

Робота нейтрального, за визначенням білоруських аналітиків, порталу naviny.by та інформаційного агентства БелаПАН блокована до ночі в суботу з невідомих причин.

Раніше протягом дня відвідувачі мали проблеми з доступом до ряду сайтів.

Сайт onliner.by, який публікував поруч із новинами комерційну інформацію, був виключений з національної доменної зони за рішенням оперативно-аналітичного центру при президенті Лукашенкові - як повідомляється, за порушення торгових операцій в інтернеті і на вимогу міністерства торгівлі Білорусі.

Редактори сайтів, що публікують неузгоджену з владою суспільно-політичну інформацію, повідомляють, що не змогли добитися від чиновників пояснення причини блокування сайтів.

На данный момент заблокированы сайты: Onliner.by БелаПАН Naviny.by "Хартия'97" "Белорусский партизан"и "Салiдарнасць". — Беларусь Online (@belarusonline) 20 Грудень 2014

У Білорусі прийняли поправки до закону про ЗМІ, які посилили правила роботи в інтернеті. Діяти новий закон має почати з 1 січня 2015 року.

Проте вже у суботу, 20 грудня, користувачам в Білорусі були недоступні деякі інтернет-портали, такі як опозиційний сайт "Хартія-97", "Білоруський партизан", яким керує з Росії журналіст Павло Шеремета, і сайт інтернет-газети "Солідарність".

"Доступ до сайту блокований білоруським провайдером, на яких підставах, поки з'ясувати не можу. Глобально-то ясно, але чому саме "Солідарність" не догодила серед усього різноманіття інтернет-ресурсів, я поки пояснити не можу", - каже редактор "Солідарності" Олександр Старікевич.

Раніше сайти, які дратували владу, були внесені в список обмеженого поширення, доступ до них перекривався в освітніх установах, держконторах і т. п., але з домашнього комп'ютера новини, альтернативні державним, були доступні.

Згідно з новою редакцією закону, до ЗМІ віднесені будь-які інформаційні ресурси, які поширюються через інтернет і містять інформаційні повідомлення чи матеріали.

Іноземні сайти повинні отримати в Мінську дозвіл для поширення інформації на території Білорусі. Білоруське міністерство інформації за невиконання цієї вимоги має право винести іноземному сайту попередження; за двох і більше попереджень (в тому числі надіслані електронною поштою) доступ до сайту на території Білорусі може бути обмежений.

Відповідно до п. 3 ст. 38 власники інформаційних ресурсів (їх частин), розміщених в інтернеті, зобов'язані не допускати використання їх інформаційних ресурсів для поширення інформації, зміст якої суперечить вимогам закону про ЗМІ. З цього випливає, що власник сайту зобов'язаний контролювати не тільки редакційні матеріали, але й коментарі користувачів, пояснюють юристи.

Практично протягом доби власник сайту повинен за вимогою розмістити спростування в спеціальній рубриці або на тому ж місці сторінки і тим же шрифтом, що і матеріал, який спростовують, при цьому останній підлягає видаленню.

Обмеження доступу до сайтів може проводитися у позасудовому порядку та навіть за одноразове порушення. Доступ до сайтів будуть блокувати білоруські інтернет-провайдери.