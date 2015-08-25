Amnesty International порівняла справу Сенцова і Кольченка з процесами сталінської епохи

Про це йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International, передає радіо "Свобода". Правозахисники організації підкреслюють, що вироки, винесені сьогодні двом українцям російським військовим судом, стали результатом несправедливого судового розгляду, за час якого стало відомо про застосування катувань.

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"Весь цей процес був влаштований з метою надіслати сигнал. Він був використаний у російській пропагандистській війні проти України і схожий на показові процеси над дисидентами сталінської епохи", – заявив прес-секретар Amnesty International Ukraine Богдан Овчарук.

"Цей процес був глибоко помилковим. Достовірні свідчення про застосування тортур та інших видів жорстокого поводження були проігноровані судом. Як Сенцов, так і один з головних свідків звинувачення, стверджували, що їх катували", – додав він.

Правозахисники наголошують, що будь-які свідчення, отримані через тортури чи інші види жорстокого поводження, мають бути відкинуті, звинувачення у тероризмі мають бути зняті, а Олег Сенцов і Олександр Кольченко мають бути або звільнені, або постати перед справедливим цивільним судом.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня військовий суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму, а активіста Олександра Кольченка до 10 років.