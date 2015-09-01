Радник Авакова: За сутички під Радою затримано 18 осіб, двоє з них – бійці батальйону "Січ"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"На цей час, в рамках ст.208 КПК України затримано 18 осіб. З них двоє бійців батальйону МВС "Січ", один з яких підозрюваний у застосуванні бойової гранати РГО проти правоохоронців. Обидва недавно написали рапорти на звільнення за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

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За його даними, інформація про причетність до подій 13 осіб, що були доставлені у Голосіївський та Печерський райвідділи міліції, не підтвердилась, їх відпустили. Слідчо-оперативні групи продовжують активно працювати і з'ясовувати всі деталі та обставини вчорашнього "антидержавного злочину під ВР. Аналізуються та збираються всі необхідні матеріали".

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада попередньо схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Після цього під Радою почалися сутички. Мітингувальники, які вважають дії влади легітимізацією сепаратистів на Донбасі, намагалися прорватися в Раду, вступаючи у протистояння з правоохоронцями.

Один з активістів кинув гранату у правоохоронців. Він був затриманий і виявився бійцем добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січ".

В результаті зіткнень під стінами Верховної Ради в лікарнях перебуває 131 особа, з них 7 - у важкому стані.