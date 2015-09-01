Порошенко сьогодні відвідає у госпіталі нацгвардійців, поранених в сутичках під Радою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в ході заворушень біля будівлі Верховної Ради внаслідок вибуху гранати, яку кинув один з активістів, поранення дістали 112 військовослужбовців Нацгвардії та працівників міліції.

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Активіст був затриманий і виявився бійцем добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січ".

Один боєць Національної гвардії загинув від кулі в серце.

Нагадаємо, Сутички під будівлею парламенту почалися після попереднього ухвалення депутатами президентського законопроекту про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.