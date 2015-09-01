Порошенко сьогодні відвідає у госпіталі нацгвардійців, поранених в сутичках під Радою
Сьогодні об 11.30 президент України Петро Порошенко відвідає у Центральному госпіталі МВС України поранених бійців Національної гвардії, які постраждали під час провокацій біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня в ході заворушень біля будівлі Верховної Ради внаслідок вибуху гранати, яку кинув один з активістів, поранення дістали 112 військовослужбовців Нацгвардії та працівників міліції.
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Активіст був затриманий і виявився бійцем добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січ".
Один боєць Національної гвардії загинув від кулі в серце.
Нагадаємо, Сутички під будівлею парламенту почалися після попереднього ухвалення депутатами президентського законопроекту про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.