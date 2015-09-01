МВС озвучило оновлені дані про постраждалих у ході кривавих сутичок під Радою

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник МВС Артем Шевченко.

"Сухі ранкові цифри від МВС: загалом 141 - потерпілий, з них 131 - міліціонери та гвардійці, з них 10 - важких; 18 - затриманих, 13 - вже відпущені", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, за вчорашні події біля ВР затримано 18 чоловік.

Нагадаємо, 31 серпня Верховна Рада попередньо схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Після цього під Радою почалися сутички. Мітингувальники, які вважають дії влади легітимізацією сепаратистів на Донбасі, намагалися прорватися в Раду, вступаючи у протистояння з правоохоронцями.

Один з активістів кинув гранату у правоохоронців. Він був затриманий і виявився бійцем добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січ".

Один нацгвардієць загинув внаслідок кульового поранення.