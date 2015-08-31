Міліція запевнила, що затриманого за кинуту у правоохоронців гранату візьмуть під арешт

Про це УНІАН повідомили у відділі зав’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

«Ця особа, яка вчинила особливий небезпечний злочин, затримана і обов’язково за рішенням суду буде взята під арешт», - зазначали у ВЗГ. Також у столичному главку міліції повідомили, що наразі в Голосіївському райуправлінні міліції допитується майже 20 із понад 30 затриманих за вчинення протиправних дій під будівлею парламенту. При цьому у міліції зазначили, що майже 100 осіб пікетують райвідділ, вимагаючи звільнення затриманих.

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Час від часу вони ходять в різних напрямках по пішохідному переходу біля райвідділу, заважаючи руху транспорту. Але до будь-яких активно-провокативних дій не вдаються. На місці події охорону громадського порядку забезпечує достатня кількість працівників правоохоронних органів.