Суд над "свободівцями" у справі про сутички під Радою перенесли на 10 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Швайка.

За його словами, подання розглядатиме суддя Галина Матійчук. Зокрема, об 11 годині буде розглядатися подання щодо Сиротюка, а о 14 — щодо Швайки.

Водночас, як стало відомо журналістам, Печерський суд розгляне аналогічне подання щодо “свободівця” Едуарда Леонова 9 вересня о 13.00.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.