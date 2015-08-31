Геращенко: Після сутичок під ВР від кульового поранення в серце загинув строковик Нацгвардії

У лікарні №17 від кульового поранення у серце помер солдат строкової служби Національної Гвардії.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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"Провокатори крім гранат використовували і вогнепальну зброю, стріляючи нишком", - заявив він.

Загиблому бійцеві, Дебрину Ігорю Анатолійовичу було всього 25 років. Родом він з Херсонщини. Дебрин був призовником строкової служби весняного призову.