Тягнибок наголосив на необхідності об'єктивного розслідування сутичок біля Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі політичного ток-шоу "Шустер LIVE" на каналі "1+1".

За словами Тягнибока, "Свобода" надзвичайно зацікавлена у тому, щоб сьогодні було проведене "максимально об'єктивне слідство щодо цієї величезної трагедії, яка сталася 31 серпня під стінами Верховної Ради".

"31 серпня люди прийшли на мирну акцію протесту... Як доказ цього, я скажу, що особисто прийшов на цю акцію зі своїми дітьми. Зі своїм сином і своєю донькою", - сказав він.

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Тягнибок також додав, що "влада повинна припинити політичний тиск" у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а також членів "Свободи" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.