Справу Савченко розглядатимуть одразу троє суддів, засідання відбудеться 22 вересня

Про це повідомив адвокат української льотчиці Марк Фейгін у Twitter.

«Справу Савченко буде розглянуто колегією з трьох суддів 22 вересня об 11 годині», - повідомив Фейгін.

Він додав, що «визначено 4 перші дні засідань щодо Савченко: 22, 29, 30 вересня та 1 жовтня, початок об 11.00».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку Ростовської області відбулися попередні слухання у справі української льотчиці.

Раніше Фейгін повідомив, що захист наполягає на зміні запобіжного заходу на будь-який, не пов'язаний з утриманням під вартою. Але суд міста Донецьк Ростовської області (РФ) задовольнив клопотання російської прокуратури й залишив Савченко під вартою ще на 6 місяців.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку в кримінальній справі йдеться про її звинувачення в замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.