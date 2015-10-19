На піднятому катері "Іволга" знайшли два тіла

Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури Юрій Васько, передає прес-служба відомства.

Наразі перевірка, яку здійснюють представники МВС та урядової комісії з розслідування трагедії, триває, йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі поблизу селища Затока перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебувало 36 осіб. Загинули 14 осіб, врятувати вдалося 22 людини. Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко не виключив, що на борту катера могли перебувати ще 8 осіб.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Суд заарештував капітана затонулого катера на 2 місяці без права внесення застави.