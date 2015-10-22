"Діамантовий" прокурор Корнієць подаватиме апеляцію на рішення Печерського суду

Про це він заявив журналістам по завершенню судового засідання в четвер, передає кореспондент УНІАН.

Корнієць заявив, що у нього особисто немає 3 млн 45 тис. грн, і він буде апелювати до громадськості, щоб вона допомогла йому зібрати цю суму.

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Разом з тим екс-заступник прокурора заявив, що оскаржуватиме рішення Печерського суду в апеляційній інстанції, оскільки вважає, що суд не міг взагалі обирати запобіжний захід, оскільки у нього вже є один запобіжний захід, обраний в рамках іншого кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 жовтня, Печерський районний суд Києва почав розгляд справи щодо обрання колишньому заступнику прокурора Київщини запобіжний захід, оскільки йому висунуто нові підозри.

16 липня генпрокурор Віктор Шокін звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Корнійця.

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Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. «Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн», - заявили в СБУ.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.