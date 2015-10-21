"Діамантовому прокурору" Корнійцю висунуто нові підозри

Про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Касько, передає кореспондент УНІАН.

"У ході розслідування цієї кримінальної справи зібрано достатньо доказів, щоб підготувати Корнийцу нові підозри за новим фактам. Крім отримання неправомірної вигоди, це також за фактом зберігання вогнепальної зброї, зокрема автоматів системи Калашникова та 141 патрона калібру 7,62 мм, без передбаченого законом дозволу. Це злочин, передбачений частиною 1 ст. 263. Цей тяжкий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років", - сказав Касько.

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Також він додав, що Корнійцю висунуто ще одну підозру - незаконне придбання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації. Це - злочин за частиною 1 ст. 359 Кримінального кодексу України, що передбачає максимальне покарання до 4 років позбавлення волі.

Також Касько розповів, що сьогодні Корнійця намагалися викликати до слідчого на 9, а потім на 10 годин, однак той відмовився прийти, мотивуючи це тим, що його мама перебуває в лікарні і додав, що прийде на 11 годин.

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Слід також зазначити, що під час конференції заступник генпрокурора Корнієць знаходився в залі.

Також Касько додав, що в разі, якщо Корнієць не з'явиться до слідчого на 11 годин, то слідчий може поставити перед судом питання про зміну йому запобіжного заходу на утримання під вартою.

Крім того, заступник генпрокурора доповів, що до слідства почали звертатися бізнесмени, які дали свідчення про протиправну діяльность Корнійця та іншого прокурора, щодо якого порушено кримінальне провадження, - колишнього першого заступника начальника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакина, а також інших колишніх прокурорів.

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Зокрема, до слідства звернувся бізнесмен, який розповів, що Корнієць за допомогою рекету заволодів його бізнесом, і що з цього приводу було порушено кримінальне провадження, яке за вказівкою когось із ГПУ було закрито.

Касько додав, що ця інформація була перевірена, та факти незаконного закриття провадження підтвердилися. Провадження було відкрито знову. Також він розповів, що були зібрані факти, які дозволили висунути Корнійцю ще одну підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання чужого майна службовою особою з використанням службового становища).

Касько додав, що 19 жовтня цю підозру Корнійцю було оголошено. Заступник генпрокурора уточнив, що Корнієць, перебуваючи на посаді начальника відділу нагляду з дотримання природоохоронного законодавства, в 2009 році шляхом погроз приватній компанії з утилізації побутових відходів зажадав від директора цієї компанії щомісяця платити йому певні суми грошей за "кришування" бізнесу. Надалі, у 2010 році Корнієць взагалі змусив потерпілого безоплатно віддати його сестрі 50% статутного капіталу і прийняти її до складу учасників товариства.

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Тобто, як уточнив заступник генпрокурора, Корнієць фактично заволодів чужим підприємством. При цьому, за його даними, протягом 2010-2011 років платив Корнийцу по 30-50 тис. грн щомісяця, а з 2013 року Корнієць вимагав вже за 80 тис., а коли потерпілий відмовився змінити директора підприємства за вимогою Корнійця, підприємство було у нього відібрано.

Касько додав, що це тяжкий злочин, за яке передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі без будь-якої альтернативи, і що сьогодні прокурор звернеться в Печерський райсуд Києва з проханням взяти Корнійця під варту.