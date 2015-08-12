Мої діаманти фотографували "великим об’єктивом" - екс-прокурор Корнієць (відео)

Про це розповів колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць, передає "Радіо Свобода".

«Експерт, який фотографував ці діаманти, взяв дуже великий об’єктив, «телевик» називається, щоб можна було їх побачити. Експертизу проводили не ми, експертизу проводило слідство і процесуальний керівник надав апеляційному суду підроблений висновок експертизи, в якому було вилучено саме три рядки про вартість діамантів. Вони коштують 701 долар», – сказав Корнієць.

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Водночас він запевняє, що про хід досудового слідства йому нічого не відомо.

«На моє клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, яке я надав ще тиждень тому, жодної відповіді від слідчого я не отримав», – розповів Корнієць.

На його думку, матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів, які б доводили, що він хабарник.

Як раніше повідомляв УНІАН, дружина екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, якого спіймали на хабарництві, раніше була підлеглою свого чоловіка, і надалі залишається на посаді.