Українська олія налякала Європу

Орган захисту споживачів розповсюдив попередження у ЄС: в українській соняшниковій олії виявлені домішки нерослинного походження... Ведеться розслідування... Чиновники відмовчуються... 23 квітня цього року Франція через Генеральний директорат Європейської комісії із захисту здоров`я і прав споживачів (ЗЗПС), що знаходиться в Брюсселі, розповсюдила попередження в країнах-членах ЄС про те, що в партіях соняшникової олії українського виробництва виявлено значні домішки олії нерослинного походження. При докладнішому аналізі європейські експерти і компанії встановили, що в деяких партіях олії міститься більш ніж 10% машинних і промислової олив. Спеціальний сигнал тривоги був поширений у країнах ЄС. Олію було вилучено з полиць французьких і іспанських супермаркетів досить швидко, проте історія на цьому не закінчилася.

Ми зв`язалися з Брюсселем. Там прес-секретар комісії із захисту здоров`я і прав споживачів Маріє-Антіне Кервен повідомила УНІАН, що 6 травня служба ЄС встановила, що підозріла олія могла потрапити і на інші ринки країн ЄС, і рекомендувала всім країнам вилучити з обігу олію українського виробництва, якщо вона містить більше 10% таких домішок. Після цього сигналу, грецьке Міністерство розвитку заявило, що, за різними оцінками, від однієї до трьох тисяч тон підозрілої олії було імпортовано грецькою компанією “Манос” на грецький ринок.

7-9 травня після пробних вимірів Грецька організація з контролю за продовольчими товарами почала вилучення з продажу більше 12 найменувань продуктів - від олії до майонезу, при виготовленні яких використовувалася українська олія.

Як повідомив начальник митниці в грецькому порту Волос Василіс Раптіс, з 24 квітня по 7 травня грецька митниця дала добро на ввезення 1 тисячі 185 тон олії. Проте, під час розмитнення грецькі власті провели звичайний аналіз олії, який не виявив підозрілих домішок або підвищеної радіації. Проте, грецький чиновник визнав, що апаратура на місцях була б не здатна виявити такого роду домішки. У коментарі УНІАН Раптіс відзначив, що після національної тривоги зразки олії були відправлені на аналіз в Головну національну лабораторію в Афінах. Результати аналізів очікуються з дня на день.

Начальник митниці підтвердив: у документах на продукцію вказується, що олія дійсно українського виробництва і одержувачем є грецька компанія “Манос”. Відправником олії є швейцарська компанія, назву якої грецький чиновник назвати відмовився. УНІАН зв`язався з компанією “Манос”, її представники розмовляли досить роздратовано. Представитися відмовилися, на прохання назвати атрибути їх офшорного партнера майже кричали в трубку: ми не зобов`язані називати імена наших партнерів, це - неетично. Потім вони відсилали кореспондента УНІАН на різні телефони, а потім і взагалі перестали відповідати на дзвінки.

Раніше заступник міністра розвитку Георгос Влахос сказав нам, що компанія могла б вжити дієвіших заходів для перевірки продукції, що імпортувалася до Греції, і до неї будуть застосовані найсуворіші санкції. В той же час джерела, близькі до компанії, інформували УНІАН, що вказаний вміст мінеральної олії не становив небезпеки для здоров`я людини. І що такий відсоток домішки може бути обумовлений тим, що олію перевозили в цистернах, які могли просто забути промити після попередніх вантажів.

На сьогодні нам наразі невідомо, який український постачальник продав олію швейцарській компанії.

Європейські мас-медіа повідомляють, що окрім Греції, Франції і Іспанії, олія підозрілого походження вирушила до Голландії, Італії, Великої Британії.

УНІАН зв`язався з Міністерством аграрної політики України.. Прес-секретар МІНАП Наталія Черемшинська, зокрема, сказала, що міністерство не готове коментувати ситуацію, оскільки зараз йде розслідування, в якому задіяне також Міністерство охорони здоров`я і Міністерство економіки. Всі наради з цього питання проходять в Мінекономіки. Процедура імпорту олії дуже складна, спочатку з кожної цистерни зливається пляшка олії, вона опечатується сургучем, і ця олія якийсь час зберігається. І для того, щоб порівнювати аналіз олії з цистерни і пляшок, потрібен час. А поки триває розслідування, ніхто нічого не коментує.

Експерти, які погодилися в приватній бесіді прокоментувати ситуацію з олією, вважають, що якщо в рослинній олії і міститься підвищений вміст машинних олив, то, швидше за все, в цьому таки є провина України. Проте, оскільки вміст домішок не містить небезпечної для здоров`я людини дози, піднятий ажіотаж і вилучення продукту навряд чи були виправдані, і, швидше за все, наша країна захищатиме свій продукт у Європейському суді.

Цікаво, що керівник асоціації масложирових підприємств «Укроліяпром» Степан Капшук не знайшов часу прокоментувати нам цю скандальну ситуацію. Його секретар розмовляла з нами так: «Хто це вам сказав про олію? Які це у вас джерела?.. Ми в усі посольства все відправляли, але вам сказати нічого не можемо. Все. Крапка».

Що ж, відповідь на питання, чи зможе себе захистити країна, чиї «жировики» нездатні сформулювати чітке пояснення ситуації навіть своїм ЗМІ, уявляється нам цілком очевидною.

Всеволод Самохвалов