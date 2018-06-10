Юрій Бойко оголосив урядові «газават»

Федерація роботодавців України і керівництво найбільших хімічних підприємств готові в судовому порядку оскаржити рішення уряду підняти ціну на газ для промислових підприємств.

З 1 травня уряд «потішив» українських промисловців черговим підвищенням ціни на газ. 25 квітня 2008 року Мінпаливенерго видало наказ #247, згідно з яким з 1 травня цього року у формулу ціни природного газу для промислових споживачів включається ще одна складова – 87,43 гривень за тисячу кубометрів. Хитре формулювання наказу свідчить, що ці кошти підуть на погашення витрат НАК "Нафтогаз України" на реалізацію газу. За оцінками експертів, це призведе до підвищення ціни за тисячу кубометрів палива для промислових споживачів приблизно на 105 гривень.

Як з`ясувалося, це далеко не останній «сюрприз», який КМУ підготував національним виробникам напередодні офіційного вступу до СОТ.

Раніше уряд виніс ухвалу, згідно з якою з 1 червня 2008 року цільова надбавка до тарифу на газ для промислових споживачів зросте з 8 до 12%, а для підприємств хімічної галузі - з 4 до 6%.

У результаті вже з 1 червня цього року українські виробники повинні будуть платити за газ 1476 гривень за тис. куб. метрів, а хіміки – близько 1409 гривень.

Звістка про чергове підвищення ціни на газ для промислових споживачів виявилася неприємним «сюрпризом». Перш за все, йдеться про українських виробників аміаку і мінеральних добрив. За оцінками експертів, у 2008 році планова потреба галузі в природному газі становитиме близько 8 млрд. куб. На думку президента союзу хіміків України Олексія Голубова, наслідки дорожчання основного енергетичного ресурсу негативно позначаться на стані хімічної промисловості. В першу чергу, знизиться рентабельність виробництва аміаку і мінеральних добрив. "Якщо врахувати, що у виробництві аміаку вартість природного газу становить близько 70-80%, то можна уявити, до чого призведе агресивне підвищення ціни на газ", - вважає Олексій Голубов.

На думку хіміків, спекулюючи на газовій ціні для промислового комплексу, уряд «виживає» з внутрішнього ринку українського виробника, відкриваючи дорогу імпортові. Українські виробники справді стрімко втрачають свої позиції на внутрішньому ринку, здаючи їх, в першу чергу, російським виробникам добрив. За 2007 рік негативне торгове сальдо зовнішньої торгівлі хімічної продукції зросло порівняно з попереднім роком майже вдвічі: з 1,1 млрд. доларів до 2 млрд. доларів. Якщо 2006 року обсяги імпорту хімічної продукції до України становили близько 4,8 млрд. доларів, то вже в 2007 році цей показник зріс до 6,4 млрд. доларів. Усі ці цифри свідчать про те, що в Україні сьогодні практично відсутній ефективний механізм захисту внутрішнього ринку і вітчизняного товаровиробника. А нижча ціна російського газу дозволяє місцевим виробникам пропонувати більш конкурентоздатні ціни на зовнішніх ринках. Зрештою, як стверджують хіміки, зростання тарифів на газ ще більше підштовхне зростання цін на мінеральні добрива, які вже сьогодні через високу ціну не можуть конкурувати з імпортними аналогами.

«Враховуючи нашу середньомісячну потребу в основній сировині – природному газі – на рівні 150 млн. кубометрів на місяць, додаткові платежі, запроваджені урядом, збільшать фінансове навантаження на наше підприємство приблизно на 25 млн. гривень щомісяця. У перерахунку на рік сума додаткового фінансового навантаження перевищить 300 млн. гривень. В результаті ми залишимо без фінансування всю програму модернізації виробництва, спрямовану на енергозбереження, що надалі може спричинити подальшу зупинку виробничих потужностей. І наше підприємство – не єдине, кого може спіткати така доля», - так оцінює ситуацію голова правління ЗАТ «Північнодонецьке об`єднання Азот» Валентин Казаков.

На думку директора з технічних питань ТОВ «Дніпроазот» Олега Гупала, в умовах постійного зростання ціни на енергоресурси підприємства просто не встигають провести модернізацію, оскільки значна частка доходів іде на компенсацію дорожчання газу. За його словами, «підприємство прагне зменшити частку газу у виробництві нашої продукції, але настільки швидко підвищується ціна на газ, що ми, впроваджуючи інновації, постійно залишаємося на одному і тому ж рівні витрат. А якби ми ще і не впроваджували нові технології, то давно б припинили існувати».

20 травня свій намір в судовому порядку оскаржити рішення уряду підняти ціну на газ для промислових підприємств озвучили у відкритому зверненні Федерація роботодавців України, Союз хіміків і 4 найбільших підприємства галузі. Виступаючи на прес конференції, голова ради Федерації роботодавців України Юрій Бойко заявив, що чергове підвищення ціни на газ є безпідставним, оскільки на вході на територію України ціна залишилася тією ж - на рівні 179,5 доларів. На думку голови ради ФРУ, внаслідок дорожчання природного газу українські промисловці будуть вимушені додатково витратити близько $1,32 млрд. щорік, що стане значним чинником, який стимулює інфляцію і подальше підвищення цін виробників. "Цей стрибок цін на газ у межах $40 ми розглядаємо, як політичний податок, впроваджений урядом, який нічого спільного не має з реальною підтримкою економіки держави. Зростання цін на природний газ погіршує конкурентоспроможність підприємств хімічної промисловості і відкриває внутрішній ринок для конкурентів з сусідніх країн", - вважає Юрій Бойко.

Крім того, голова ради ФРУ наголосив, що уряд, мабуть, не має наміру виконувати умови Генеральної угоди на 2008-2009 рр., підписаної 15 квітня цього року між КМУ, Федерацією роботодавців України і профспілками. Згідно з цією угодою, уряд зобов`язується не ухвалювати будь-яких рішень у контексті соціально-економічної політики без узгодження з роботодавцями. Натомість, як стверджують у ФРУ, чергове підвищення ціни на газ для промислових споживачів уряд із стороною роботодавців не погоджував. «Це галопуюче зростання ціни на газ у великих масштабах, що пройшло без узгодження з Федерацією роботодавців і Союзом хіміків є для нас тривожним сигналом про невиконання урядом власних зобов`язань», - роз`яснює свою позицію Юрій Бойко. Більш того, у ФРУ нагадали, що уряд до цього вже раз проігнорувало лютневе звернення Федерації роботодавців України і вітчизняних хіміків із закликом зупинити необгрунтоване підвищення ціни на природний газ для галузі. У разі, якщо черговий заклик Федерації роботодавців до КМУ про співпрацю бізнесу і влади на партнерських засадах знову буде залишений без уваги, ФРУ залишає за собою право звернутися до суду. «Якщо доведеться вдатися до такого методу захисту власних прав, ми сподіваємося, що зможемо відстояти в суді інтереси роботодавців, як це і належить згідно з законом”, - висловив думку роботодавців Юрій Бойко.

Водночас у НАК «Нафтогаз України» вважають, що Кабмін мав підстави для запровадження цільової надбавки. А близький до керівництва НАК екс-міністр палива і енергетики Сергій Єрмілов, заявив, що середньоєвропейська ціна на газ, навпаки, підштовхне промислові підприємства до технологічного переоснащення застарілих виробництв, а впровадження енергозбережних технологій дозволить значно скоротити обсяги газу, потрібного для виробництва, наслідком чого стане і скорочення витрат на енергоресурси.

Савелій Лесненко