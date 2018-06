"Scorpions" вивчили українську й пообіцяли грати довіку

Напередодні урочистостей із нагоди Дня Києва до української столиці завітали поважні гості з-за кордону - легендарний німецький рок-гурт "Scorpions". На радість своїм численним шанувальникам, "Скорпи" виступали просто неба - на спеціально облаштованій сцені на Європейській площі. Концерт, відповідно, був цілком безкоштовний, але - не менш очікувано - мав дещо "політичний підтекст", себто німецькі рокери (мабуть, самі того не підозрюючи), виступили на підтримку однієї з політичних сил України.

За кілька годин до анонсованого початку концерту журналісти чекали "Scorpions" на прес-конференції. Чекали, між іншим, понад годину (!) - хоча й до того зустріч рокерів із українською пресою переносили тричі. Організатори, мило усміхаючись, пояснювали, що музиканти просто не встигли відіспатись - мовляв, тільки о пів на шосту ранку прилетіли з Дубаї. Озброївшись думкою про те, що легендарних "Скорпів" можна чекати і довше, журналісти покірно відсиділи на прес-конференції зайву годину.

Забігаючи наперед, відразу скажу, що належного спілкування з легендами рок-музики не вийшло. Чи то забагато було на прес-конференції відповідної партійної атрибутики, чи то журналісти були налаштовані на розмови виключно політичні - але про свою творчість "Scorpions"" говорили надто мало. Насамперед трохи поскаржилися на втому - мовляв, мали за останні місяці мали 70 шоу у 27 країнах. До речі, всі музиканти були в темних окулярах - пояснили, що фотоспалахи сліплять їм очі.

Звісно, "Scorpions" відзначили, що щасливі знову приїхати до України, де виступають уже не вперше. "Раніше ми вже встигли побувати в багатьох цікавих місцях Києва, - розповів соліст гурту Клаус Майне. - Найбільше враження на мене колись справив ваш Музей мініатюр. Щоразу, приїжджаючи до Києва, ми помічаємо в ньому багато позитивних змін - це не може не радувати". "А ще київські дівчата з кожним нашим приїздом усе гарнішають і гарнішають!" - хитро додав гітарист Рудольф Шенкер. На питання щодо можливих дуетів із українськими рок-гуртами "Скорпи" запевнили, що вони відкриті до будь-яких пропозицій - тим більше, мовляв, знають, що в Україні багато хорошої рок-музики.

Власне, це й стало чи не єдиним позитивним моментом прес-конференції. Попри завчасні попередження організаторів - не розмовляти про політику - на "Scorpions" просто сипалися саме політичні питання. Варто віддати музикантам належне: на відверто дивні запитання (на кшталт - "Ваше ставлення до Другої світової війни?" і "Чи слухає вашу музику головний міліцейський Німеччини?") вони намагалися відповідати розумно та адекватно. Запевнили, що головне своє покликання бачать у тому, аби зробити свій внесок у забезпечення миру на всій планеті. "Ми намагаємось будувати мости між людьми та країнами. Але ми не маємо політичного спрямування - просто робимо музику для всіх", - сказав Клаус Майне.

Не уникнули рок-ветерани і розмов про свій вік. Музиканти групи, якій уже понад 40 (!) років, впевнені в тому, що "нове" покоління слухачів захоплюється рок-музикою ще більше, ніж "старе". "Наша музика не має віку, ми все молодшаємо, - запевняє Клаус Майне. - Ми гратимемо, поки не помремо - поки любов слухачів заряджатиме нас.".

Судячи з київського концерту, "Скорпам" судилося ще грати і грати! Попри те, що на сцену музиканти вийшли рівно на дві (!) години пізніше, ніж було вказано на афішах, слухачів за цей час стало тільки більше. Дочекатися своїх кумирів "скорпоманам" не завадила навіть сильна злива. Щоправда, деякі глядачі все-таки заздалегідь "підігрілися" міцними напоями - так що не традиційно обійшлося і без кількох бійок.

"Scorpions" зустріли шаленими оплесками, щасливими вигуками та навіть кількома плакатами із написами англійською на кшталт "Ми вас любимо!". Кілька перших пісень публіка "заряджалася" надто повільно - вочевидь, через той самий холодний дощ. Та після привітання Клауса українською - "Добрий вечір, Київ! Як справи?" - глядачі нарешті почали поволі розігріватись. Варто відзначити, що музиканти (яким уже "за 50") - і досі, що називається, на висоті. Клаус Майне - у традиційному картузі та шкіряних штанах - видавав неймовірні па і брав не менш неймовірні ноти своїм таким упізнаваним голосом... Влаштував сеанс вокалізу і з прихильниками, які слухняно повторювали за своїм кумиром кожну ноту. І безліч разів дякував - то англійською, то російською, то українською... До речі, саме в День Києва, 25 травня, Клаус Майне відзначатиме 60-річчя.

Головне враження концерту: у гурті "Scorpions" кожен музикант - зірка. Передати словами те, що виробляли з гітарами Матіас Ябс та Рудольф Шенкер - неможливо, це потрібно було чути. Окремі оплески того вечора заслужив барабанщик групи Джеймс Котак, який сам на сцені демонстрував просто неймовірні ударні партії та свою надзвичайну енергетику... Приємне враження справив і гарний звук - що й не дивно, адже спеціально для концерту "Scorpions" привезли до Києва аж 6 тонн апаратури!

За майже дві години концерту, крім добре знаних старих хітів, "Скорпи" виконали й композиції з останнього альбому "Humanity". Та, звісно, візитівкою концерту стали безсмертні пісні гурту - "Still Loving You",, "Send Me An Angel", "Holiday"... Кожну з них масово підспівував цілий "хор" прихильників. Наостанок "Скорпи", вже повернувшись "на біс", "добили" публіку своїми головними хітами - "Wind Of Change" та "Hurricane", доспівуючи під акомпанемент грандіозного феєрверка.

Одним словом, концерт "Scorpions" під відкритим небом справді вдався. Та особисто я ніяк не могла позбавитися почуття....образи за один зі своїх улюблених гуртів. Можливо, через те, що трансляцію чудового концерту на двох великих екранах час від часу перебивали рекламні слогани однієї української політичної сили... Або ж через те, що, хоч-не-хоч, а доводиться визнати - навіть такого рівня музиканти змушені, хай і несвідомо, але заробляти гроші на таких-от "замовних" концертах...

Тетяна Данилова