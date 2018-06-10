Середня зарплата в Україні - як середня температура по лікарні

Категорія середньої зарплати - як соціально-економічний показник – має, звісно, велике значення. Але використовуючи його для якихось співставлень і висновків, треба виявляти достатньо обережності. Відомий жарт про «середню температуру пацієнтів у лікарні» дуже вдало підходить саме для ситуації з середньою платнею в умовах України.

Наприклад, згідно з даними Державного комітету статистики України середня заробітна плата в Україні становила в березні 2008 року 1702 грн. Що має подумати рядовий співвітчизник, почувши або прочитавши десь таку цифру? Він мабуть вирішить, що якщо не більшість, то вельми значна частина трудящих у країні заробили в березні близько 1700 грн.

Проте така оцінка далека від істини. Переважна більшість українців одержують менші розміри зарплат, ніж величина середньої зарплати в державі. А так відносно велике значення зазначеного показника утворюється за рахунок високих заробітків малого числа співвітчизників. Пропонуємо уважніше розглянути структуру заробітних плат у країні, що напевно висвітить доволі несподівані для багатьох факти.

Розподіл кількості найнятих робітників за розмірами нарахованої їм заробітної плати в березні нинішнього року (останні дані Держкомстату в цьому плані) виглядає так:

Нарахована заробітна плата Частка найнятих робітників, що одержали зарплату в позначених межах, в загальній чисельності (%) До 515 грн. 5,7 від 515,01 до 633,00 грн 8,9 від 633,01 до 700,00 грн. 6,2 від 700,01 до 800,00 грн. 7,2 від 800,01 до 1000,00 грн. 11,1 від 1000,01 до 1250,00 грн. 11,6 від 1250,01 до 1500,00 грн. 10,3 від 1500,01 до 2000,00 грн. 13,8 від 2000,01 до 3500,00 грн. 16,6 від 3500,01 до 5000,00 грн. 5,7 понад 5000, 01 грн. 2,9

Виходячи з цього секторального розбиття, деякі висновки зробити вже можна. Виявляється, що більшість найнятих робітників - 61,0% загальної їх кількості в Україні - заробили в березні менше 1500 грн. Якщо ж, використовуючи правило арифметичної пропорції, обчислити відсоток працівників із зарплатою від 1500 до 1702 грн. (і приплюсувати його), то з`ясується, що заробили за березень менше середньої зарплати по країні 66,5% загальної кількості працівників. Це практично дві третини працюючих! Відповідно, таких, хто заробляє вище за середню зарплату - тільки 33,5% від усіх працівників.

Але не треба мати ілюзій і щодо порівняно малої частини працівників, які заробляють більше 5000 грн. Вплив навіть невеликої кількості людей, які мають високі заробітки, є вельми великим на зростання показника середньої зарплати.

Для показового прикладу візьмемо 20 найнятих робітників. З них 19 осіб (це 95% загальної їх кількості) заробили в березні цього року, хай, по 1000 грн., а один (5% чисельності) – 50 000 грн. (директор промислового підприємства, керівник комерційного банку, розділ страхової компанії і т.ін.). Середня зарплата у цієї групи з 20 людей становить 3450 грн., що, з одного боку, зовсім непогано порівняно з середньою зарплатою в державі, з другого ж боку – 19-тьом працівникам, як кажуть, від цього не легше.

Такий, ось, статистичний (арифметичний) «фокус». Але саме так і обчислюють статистичні органи величину середніх зарплат, середніх пенсій тощо.

Також цікаво поглянути на те, як змінювалися пропорції кількості найнятих робітників із зарплатами нижче середнього значення по країні в останні роки. Це дасть змогу зробити певні висновки.

Наприклад, в березні 2006 року середня зарплата в Україні дорівнювала 987 грн. Якщо із статистичними даними виконати відповідні числові процедури (аналогічні проведеним вище щодо березня 2008 року), то виявиться, що кількість найнятих робітників із зарплатою нижче середньої становила тоді 67,5%. А в березні 2007 року, коли середня зарплата дорівнювала 1230 грн., частка працівників, які не дотягують по заробітках до цього параметра, зросла до 68,0%.

Отже, протягом року – з березня 2006 року по березень 2007 – в Україні зростала питома вага найнятих робітників з невисокими заробітками. У березні ж нинішнього року порівняно з березнем 2007 спостерігалося протилежне явище – частка працівників з невисокими зарплатами зменшилася і виявилася нижчою, ніж рік і два роки тому. А найбільший відсоток працівників з низькими зарплатами з трьох цих періодів був у березні 2007 року.

Можна побачити і певну залежність. У березні 2006 року середня зарплата в Україні збільшилася порівняно з відповідним місяцем 2005 на 36,7%, а частка працівників із зарплатами нижче середньої становила 67,5%. Приріст середньої зарплати в березні 2007 року до березня 2006 виявився набагато нижчим - 24,6%, натомість кількість низькооплачуваних працівників зросла до 68,0%. Нарешті, в березні цього року спостерігалося дуже істотне збільшення середніх зарплат - на 38,4%, частка ж працівників, які одержують менше середньостатистичного розміру зарплат, скоротилася до 66,5%. Як бачимо, швидше зростання середніх зарплат супроводжується зменшенням кількості працівників, які одержують невисокі зарплати, і навпаки.

Механізм такого процесу неважко простежити на прикладах динаміки середніх зарплат в останні роки по деяких видах економічної діяльності в Україні. Так, у фінансовій сфері середньомісячна зарплата в січні-березні ц.р. склала 3416 грн. на місяць, в сільському господарстві – 843 грн., у сфері охорони здоров`я – 1030 грн. Але темп зростання зарплат до січня-березня минулого року у фінансовій діяльності (43,7%) виявився нижчим, ніж у сільському господарстві (46,4%) і охороні здоров`я (48,8%). У січні-березні 2007 року мала місце протилежна картина: порівняно з січнем-березнем 2006 року приріст середніх зарплат у сільському господарстві (28,0%) та сфері охорони здоров`я (17,2%) помітно відставав від відповідного показника у фінансовій діяльності (31,5%).

Ну а темпи зростання середніх зарплат значною мірою синхронізують темпи зростання мінімальних зарплат. Причому, чим нижчий рівень зарплат в якомусь виді економічної діяльності, тим, природно, більша залежність середньої зарплати від величини мінімальної зарплати. Ситуація з динамікою мінімальних зарплат за три останні роки наступна: 2006 року приріст мінімальної зарплати становив 20%, в 2007 році – 15% (причому, з 1 січня рішенням уряду Януковича ця величина залишилася незмінною порівняно з груднем 2006 року – 400 грн.), на 2008 рік планується поетапне збільшення до 605 грн. в грудні – приріст до грудня минулого року 31,5%. Очевидно, що вектори руху середніх і мінімальних зарплат мають близькі траекторії.

Такі особливості категорії середньої зарплати і причин її зростання в Україні останнім часом. Але ми не ставимо зараз завдання давати якісь оцінки трьом останнім урядам, від рішень яких безпосередньо залежали розміри мінімальних зарплат, зарплат працівників бюджетної сфери і, як наслідок, середніх зарплат у країні. Нашою метою було продемонструвати, що до показника середньої зарплати по країні як до мірила соціально-економічного благополуччя українців слід ставитися дуже і дуже обережно.

Юрій Глухов