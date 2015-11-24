Судді ВС РФ пішли для винесення рішення у справі Кольченка і Сенцова під гасла: "Ганьба судилищу!"
Трійка суддів Верховного суду РФ пішли до нарадчої кімнати для винесення рішення за апеляційною скаргою на вирок українському активісту Олександру Кольченку і режисеру Олегу Сенцову під гасла: "Ганьба судилищу!" і "Свободу політв'язням!".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, такі гасла почали скандувати москвичі, які прийшли підтримати українців.
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Крім того, вони скандували: "Свободу Сенцову!", "Свободу Кольченку!", "Свободу Савченко!", а також "Слава Україні!" і дружну відповідь "Героям слава!".
Незважаючи на публічне висловлення незгоди з російським правосуддям, нікого з учасників акції не затримали, хоча в зал прибув поліцейський.
Кольченко і Сенцов відмовилися виступити з останнім словом.
"Мені нема чого вам сказати - у вас дуже нудна телепередача", - сказав Сенцов на засіданні суду, виступаючи в режимі відеоконференції.
Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ РФ оголосила, що вони є членами забороненого в Росії "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму, а у подальшому - знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.
25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.