Судді ВС РФ пішли для винесення рішення у справі Кольченка і Сенцова під гасла: "Ганьба судилищу!"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, такі гасла почали скандувати москвичі, які прийшли підтримати українців.

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Крім того, вони скандували: "Свободу Сенцову!", "Свободу Кольченку!", "Свободу Савченко!", а також "Слава Україні!" і дружну відповідь "Героям слава!".

Незважаючи на публічне висловлення незгоди з російським правосуддям, нікого з учасників акції не затримали, хоча в зал прибув поліцейський.

Кольченко і Сенцов відмовилися виступити з останнім словом.

"Мені нема чого вам сказати - у вас дуже нудна телепередача", - сказав Сенцов на засіданні суду, виступаючи в режимі відеоконференції.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ РФ оголосила, що вони є членами забороненого в Росії "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму, а у подальшому - знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.