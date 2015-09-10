В ЄС виступили за "чорний" список чиновників РФ, причетних до ув'язнення Кохвера, Сенцова та Кольченка

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Європарламенті відбулися дебати щодо резолюції стосовно незаконно засуджених у Росії Кохвера, Сенцова та Кольченка.

Бельгійський депутат Європарламенту Марк Демесмакер зазначив, що у Кремлі повинні знати, що євродепутати не забудуть про незаконне ув’язнення Кохвера, Сенцова та Кольченка.

"Ті, хто несуть відповідальність за незаконне затримання цих людей та порушення їхніх прав повинні бути включені у санкційний список", - наголосив він.

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Його позицію підтримала депутат з Фінляндії Гейді Аннелі Гаутала. Вона зазначила, що в Росії використовують методи політичних репресій замість дотримання принципів справедливості.

"Беручи до уваги персональні санкції, я хотіла би підтримати санкції у цій справі, тому що ми повинні вжити певні конкретні заходи та кроки для того, щоб зупинити жахливі порушення прав людини", - заявила Гаутала. Вона відстоює позицію, що необхідно назвати імена всіх осіб, причетних до цих правопорушень.

Своєю чергою, естонський депутат Кая Каллас згадала, що у травні 2010 році у Ростові-на-Дону відбулася зустріч представників ЄС та посадовців РФ.

"Росія обіцяла дотримуватися прав людини на своїй території, але зараз після того, як минуло кілька років, у Ростові, у цьому самому місті, у в’язниці перебувають багато громадян України", - заявила євродепутат.

На її думку, Євросоюз зобов’язаний продемонструвати, що порушення міжнародних принципів є неприйнятним.

"Кохвер, Сенцов та Кольченко не є терористами, але вони є жертвами несправедливості", - зазначила вона.

Інший естонський депутат Тунне-Вальдо Келам наголосив, що "повідомлення Європейського парламенту до російської влади є досить чітким та рішучим – звільніть усіх трьох осіб негайно та безумовно".

"Ми закликаємо Раду (ЄС) створити широкий "чорний" список російських високопосадовців, які несуть відповідальність за викрадення та ув’язнення громадянина Євросоюзу Кохвера та українських громадян", - підкреслив Келам.