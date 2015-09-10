В ЄС виступили за "чорний" список чиновників РФ, причетних до ув'язнення Кохвера, Сенцова та Кольченка
У Європейському парламенті виступають за створення "чорного" списку російських високопосадовців, причетних до незаконного викрадення та ув’язнення естонського співробітника поліції Естона Кохвера, українського кінорежисера Олега Сенцова та кримського активіста Олександра Кольченка.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Європарламенті відбулися дебати щодо резолюції стосовно незаконно засуджених у Росії Кохвера, Сенцова та Кольченка.
Бельгійський депутат Європарламенту Марк Демесмакер зазначив, що у Кремлі повинні знати, що євродепутати не забудуть про незаконне ув’язнення Кохвера, Сенцова та Кольченка.
"Ті, хто несуть відповідальність за незаконне затримання цих людей та порушення їхніх прав повинні бути включені у санкційний список", - наголосив він.
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Його позицію підтримала депутат з Фінляндії Гейді Аннелі Гаутала. Вона зазначила, що в Росії використовують методи політичних репресій замість дотримання принципів справедливості.
"Беручи до уваги персональні санкції, я хотіла би підтримати санкції у цій справі, тому що ми повинні вжити певні конкретні заходи та кроки для того, щоб зупинити жахливі порушення прав людини", - заявила Гаутала. Вона відстоює позицію, що необхідно назвати імена всіх осіб, причетних до цих правопорушень.
Своєю чергою, естонський депутат Кая Каллас згадала, що у травні 2010 році у Ростові-на-Дону відбулася зустріч представників ЄС та посадовців РФ.
"Росія обіцяла дотримуватися прав людини на своїй території, але зараз після того, як минуло кілька років, у Ростові, у цьому самому місті, у в’язниці перебувають багато громадян України", - заявила євродепутат.
На її думку, Євросоюз зобов’язаний продемонструвати, що порушення міжнародних принципів є неприйнятним.
"Кохвер, Сенцов та Кольченко не є терористами, але вони є жертвами несправедливості", - зазначила вона.
Інший естонський депутат Тунне-Вальдо Келам наголосив, що "повідомлення Європейського парламенту до російської влади є досить чітким та рішучим – звільніть усіх трьох осіб негайно та безумовно".
"Ми закликаємо Раду (ЄС) створити широкий "чорний" список російських високопосадовців, які несуть відповідальність за викрадення та ув’язнення громадянина Євросоюзу Кохвера та українських громадян", - підкреслив Келам.