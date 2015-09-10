Суд у Москві відклав розгляд позову захисту Сенцова до ФСБ і російських ЗМІ про захист честі і гідності

Як передає власний кореспондент РФ, таке рішення було ухвалено у зв'язку з відпусткою судді Вікторії Дячкової.

Як заявила УНІАН адвокат Ольга Чавдар, сторона захисту вважає, що суд спеціально затягує розгляд справи, аби вирок Сенцову набув чинності.

Вона повідомила, що позов надійшов до суду 3 червня.

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Як повідомила УНІАН юрист Любов Бондаренко, адвокати звернулася в суд з метою захисту честі і гідності Сенцова у зв‘язку з прес-релізом ФСБ РФ і низкою сюжетів у російських ЗМІ: на «Первом канале», НТВ, «Бизнес ФМ», Life News, «Звезда».

Вона нагадала, що ФСБ, а відтак і російські ЗМІ було поширено інформацію про те, що затримано Сенцова, «який обвинувачується в участі диверсійно-терористичного угруповання на території Криму в складі «Правого сектору». При цьому на момент публікації «не було поняття диверсійно-терористична угруповання «Правий сектор» - ця організація була визнана такою на території РФ і внесена в список ФСБ лише в грудні 2014 року, після того як Сенцов уже багато місяців перебував у СІЗО.

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«Виходячи з цього, ми заявляємо, що інформація на момент 30 травня 2014 року не відповідала дійсності. Ми вимагаємо спростування, оскільки на той момент Сенцов не був обвинувачуваним», - сказала Бондаренко.

При цьому вона наголосила, що головне завдання адвокатів - привернути увагу до справи Сенцова.

«Як ми оцінюємо шанси? Давайте говорити чесно - правової держави на даний момент у нас немає», - наголосила Бондаренко.

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Як повідомляв УНІАН, 25 серпня російський суд засудив українського режисера Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Активісту Олександру Кольченку російський суд дав 10 років в'язниці. Їх засудили за звинуваченням в організації терактів у Криму. Обидва українці звинувачення відкидають, називаючи справу політичною.

Захист Сенцова подав апеляцію на вирок до Верховного суду Російської Федерації, дата засідання поки що невідома.