З початку року звільнено 47 тисяч правоохоронців - Аваков
16:19, 08 грудня 2015Суспільство
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В МВС України пройдуть переатестацію як рядові працівники, так і начальники, при цьому вже звільнено 47 тис. людей.
У МВС пройдуть переатестацію як рядові працівники, так і начальники / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні на брифінгу в ході публічного звіту з виконання Програми діяльності уряду.
Як зазначив міністр, на початок 2014 року в міліції працювали близько 180 тис. людей.
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«Ми приступили до самого хворобливого етапу, який зараз проходить на ваших очах. Це кадрові зміни. З початку року з органів внутрішніх справ звільнено з різних причин 47 тис. осіб», - заявив він.
«Ми приступили до переатестації всіх кадрів МВС від рядового складу до начальника», - зазначив Аваков.
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