З початку року звільнено 47 тисяч правоохоронців - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні на брифінгу в ході публічного звіту з виконання Програми діяльності уряду.

Як зазначив міністр, на початок 2014 року в міліції працювали близько 180 тис. людей.

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«Ми приступили до самого хворобливого етапу, який зараз проходить на ваших очах. Це кадрові зміни. З початку року з органів внутрішніх справ звільнено з різних причин 47 тис. осіб», - заявив він.

«Ми приступили до переатестації всіх кадрів МВС від рядового складу до начальника», - зазначив Аваков.