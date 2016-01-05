СБУ викликала членів "Правого Сектора" у справі щодо підриву ЛЕП - командир ДУК

Про це повідомив командир ДУК «Правий сектор» Андрій Стемпіцький у коментарі hromadske.tv.

«На даний момент відомо, що викликають вісьмох людей із різних областей. Викликали телефоном, повістки не вручали», - сказав Стемпіцький.

За його словами, зараз члени організації фігурують у справі в якості свідків, і після вручення повісток готові прибути до Головного управління СБУ.

Читайте такожАксьонов заявив, що Крим більше не буде приймати електроенергію з України

«Я думаю, що будуть приходити, адже багато людей пройшли через акцію блокади Криму», - зазначив командир ДУК.

Стемпіцький додав, що народний депутат, екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош не фігурує в даній справі.

Як повідомляв УНІАН, Громадянська блокада Криму заявила, що не має стосунку до підривів ЛЕП "Каховка-Титан", якою подається електроенергія на тимчасово окупований півострів.

Читайте такожАксьонов в нецензурній формі висловив невдоволення відключеннями електрики на окупованому півострові

Довідка УНІАН. У листопаді в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу всі чотири магістральні лінії електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.

В Криму і Севастополі через знеструмлення ввели режим надзвичайної ситуації, діяли графіки аварійних відключень електрики.

Учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач тільки за умови обрізання проводів у напрямку півострова.

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму. Після досягнення домовленостей з активістами блокади Криму 8 грудня ця ЛЕП була підключена до роботи.

Читайте такожАктивісти блокади знімають свої блокпости на кордоні з окупованим Кримом – Іслямов

У ніч на 31 грудня постачання в Крим електроенергії знову було припинено через пошкодження «Каховська-Титан». Вдень в «Укренерго» заявили, що ремонтні бригади приступили до відновлення пошкодженої лінії електропередач.

В даний час Крим забезпечується електроенергією за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й по енергомосту з Кубані.