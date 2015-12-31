Громадянська блокада Криму не має стосунку до підривів ЛЕП "Каховка-Титан" – заява

Про це організація заявила на своїй сторінці у Facebook.

«До перших підривів, других, третіх підривів, які зараз відбуваються, громадянська ініціатива блокади Криму жодного стосунку не має», - говориться в заяві.

В організації нагадали, що сьогодні в 00:00 закінчується дія контракту на постачання до Криму електроенергії з України.

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«Тобто, вже в 00:01 хвилину світло не буде подаватися в Крим. Контракту нового немає. На підставі старого контракту автоматично відновити подачу формально неможливо. Де-факто, в принципі, вже й зараз світла немає. Але де-юре його не буде в 00:00. Тобто, енергетична блокада теж перемогла», - заявили у штабі блокади.

Довідка УНІАН. У листопаді в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу всі чотири магістральні лінії електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.

В Криму і Севастополі через знеструмлення ввели режим надзвичайної ситуації, діяли графіки аварійних відключень електрики.

Учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач тільки за умови обрізання проводів у напрямку півострова.

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму. Після досягнення домовленостей з активістами блокади Криму 8 грудня ця ЛЕП була підключена до роботи.

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Сьогодні вночі постачання в Крим електроенергії знову було припинено через пошкодження «Каховська-Титан». Вдень в «Укренерго» заявили, що ремонтні бригади приступили до відновлення пошкодженої лінії електропередач.

В даний час Крим забезпечується електроенергією за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й по енергомосту з Кубані.