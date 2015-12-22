Більшість кримських татар не помітила поліпшень після анексії Криму - дослідження окупантів

Про це пише російське видання "Ведомости", що отримало у розпорядження частину результатів дослідження.

Так, лише 21% кримських татар вважають, що в їх житті відбулися позитивні зміни після анексії Росією Криму. При цьому половина учасників опитування заявили, що їх становище в цілому не змінилося, а 15% кримських татар заявили про погіршення ситуації.

60% респондентів не змогли назвати проблеми, які "владі" вдалося вирішити за півтора року.

Читайте такожДжемілєв: чисельність переселенців з окупованого Криму становить 35 тисяч осіб

"Проблема кримських татар, якщо нею не займатися щільно, може рано чи пізно призвести до деструктивних речей... Зараз кримські татари – закрита група людей, що живе в своєму світі своїм життям , яка сильно орієнтується на кримськотатарський Меджліс. І їх суспільною свідомістю маніпулюють лідери Меджлісу, які в Криму і не живуть", – сказав керівник агентства Ігор Барінов.

Він зазначив, що у більшості кримських татар по відношенню до Росії "зберігається настороженість". За словами співрозмовника видання в ФАДН, проведення дослідження було необхідно через відсутність об'єктивних даних щодо ситуації з кримськими татарами, а проблеми кримських татар, які накопичувалися десятиліттями, після анексії Криму Росією стали сприйматися особливо гостро.

Читайте такожОкупанти в Криму почали обшуки у лідерів кримських татар

"Зараз є ядро в розмірі від 29 до 34% проросійськи налаштованих кримських татар, проукраїнськи налаштованих від 9 до 15%, решта – не визначилися. Кримські татари виявилися заручниками ситуації – вони в більшості не стали брати участь у референдумі, але при цьому Крим увійшов до складу Росії, тому на них лягла свого роду відповідальність", – заявив він, додавши, що "вважати, що за півтора року вони змінять свою думку, неможливо".

У свою чергу голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що кримські татари не сприймають окупантів як людей, "які прийшли творити добро для Криму і кримських татар". На його думку, інтерпретація опитування "відбувається відповідно до встановленої в Росії ідеології", і "серед 300 000 кримських татар є тільки кілька сотень колаборантів", а більшість не погодиться з тим, що їх намагатимуться поставити у "рамки, підготовлені у Кремлі".

Читайте такожПорошенко: Окупанти в Криму заарештовують кримських татар просто за те, що вони кримські татари

На думку політолога Бориса Макаренка, для кримських татар "входження до складу Росії - скоріше втрата".

"Це ускладнилося тим, що російська влада відкинула тих, хто був лідером думок, а спроба замінити їх штучними проросійськими лідерами не вдалася", - констатував він.

"Російській владі вистачило розуму зробити кримськотатарську мову офіційною і не педалювати питання з самобудом... Поки є великий запас міцності за рахунок проросійської налаштованості більшості і радості від возз'єднання, яка довго буде покривати всі витрати. На кримських татар цей фактор не діє, тому у них буде багато скепсису, а надій виростити справжніх лідерів думок для татар, які були б проросійськими, при нинішній парадигмі відносин влади з суспільством немає", - зазначив політолог.

Читайте такожУ Криму системно та масштабно порушуються права людини - звіт ОБСЄ