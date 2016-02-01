Сильні опади та вітер: по всій території України оголошено штормове попередження

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вдень 1 лютого в західних областях окремі пориви вітру 15-20м/с; в карпатському регіоні місцями сильний сніг та дощ, подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНапередодні вихідних в Україні оголошено штормове попередження

Вранці у Приазов"ї місцями туман при видимості 200-500 м. На дорогах країни, крім Криму та Приазов"я, подекуди ожеледиця.

Крім того, на дорогах північних, північно-східних та центральних областей місцями ожеледиця, вранці та вдень у Карпатах і на Закарпатті місцями сильні опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

Раніше гідрометцентр повідомляв, що у високогір'ї Закарпатської області 1-2 лютого збережеться небезпека сходження лавин.