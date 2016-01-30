Незважаючи на потепління, синоптики попереджають українців про сильний вітер та ожеледицю
18:17, 30 січня 2016Суспільство
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Також зазначається, що у високогір’ї Карпат очікується лавинна небезпека.
Синоптики попереджають про ожеледицю, незважаючи на нещодавнє потепління / Фото УНІАН
Синоптики попереджають про вітер та ожеледицю завтра в Україні.
Як повідомляє Український Гідрометцентр, завтра, 31 січня, місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах країни, крім більшості західних областей, подекуди ожеледиця.
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Окрім того, 31 січня вранці та вдень у Київській області будуть пориви вітру 15-20 м/с.
Також зазначається, що у високогір’ї Карпат очікується лавинна небезпека.
«31 січня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається підвищена лавинна небезпека (ІІІ ступінь)», - говориться в повідомленні.
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