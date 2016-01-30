Незважаючи на потепління, синоптики попереджають українців про сильний вітер та ожеледицю

Синоптики попереджають про вітер та ожеледицю завтра в Україні.

Як повідомляє Український Гідрометцентр, завтра, 31 січня, місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах країни, крім більшості західних областей, подекуди ожеледиця.

Читайте такожВ Тернопільській області синоптики прогнозують снігопади і морози

Окрім того, 31 січня вранці та вдень у Київській області будуть пориви вітру 15-20 м/с.

Також зазначається, що у високогір’ї Карпат очікується лавинна небезпека.

«31 січня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається підвищена лавинна небезпека (ІІІ ступінь)», - говориться в повідомленні.