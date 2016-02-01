У високогір'ї Закарпатської області 1-2 лютого збережеться лавинна небезпека
03:40, 01 лютого 2016Суспільство
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У високогір'ї Закарпатської області 1-2 лютого збережеться небезпека сходження лавин.
У високогір'ї Закарпатської області збережеться лавинна небезпека / фото: УНІАН
1-2 лютого у зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами на високогiр’ї схiдної частини Закарпатської областi збережеться IIІ (пiдвищена) ступiнь лавинної небезпеки (з V ступенiв за мiжнародною шкалою).
Про це повідомляє гідрометцентр.
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Раніше УНІАН повідомляв, що у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Закарпатської області зберігається III, підвищена, ступінь лавинної небезпеки.
За даними синоптиків, сніг старий, злежаний, вологий, недостатньо закріплений. В східній частині області розподіл снігу по експозиціям та висотним зонам дуже нерівномірний - 12-140 см, спостерігаються великі карнизи.
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