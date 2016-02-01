У високогір'ї Закарпатської області 1-2 лютого збережеться лавинна небезпека

1-2 лютого у зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами на високогiр’ї схiдної частини Закарпатської областi збережеться IIІ (пiдвищена) ступiнь лавинної небезпеки (з V ступенiв за мiжнародною шкалою).

Про це повідомляє гідрометцентр.

Читайте такожРятувальники попередили українців про нестійкі погодні умови

Раніше УНІАН повідомляв, що у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Закарпатської області зберігається III, підвищена, ступінь лавинної небезпеки.

За даними синоптиків, сніг старий, злежаний, вологий, недостатньо закріплений. В східній частині області розподіл снігу по експозиціям та висотним зонам дуже нерівномірний - 12-140 см, спостерігаються великі карнизи.