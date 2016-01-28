На Закарпатті через небезпеку сходження лавин оголосили штормове попередження

У Закарпатській області на найближчі дві доби оголошено штормове попередження з приводу небезпеки сходження лавин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Закарпатському центрі з гідрометеорлогії, 28 - 29 січня, у зв’язку з відлигою, на високогір'ї Закарпатської області зберігається ІІІ, підвищений, ступінь лавинної небезпеки.

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За даними синоптиків, сніг старий, злежаний, вологий, недостатньо закріплений. У східній частині області розподіл снігу по експозиціях та висотних зонах дуже нерівномірний 12-140 см, відмічаються великі карнизи.

«Сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Можливе спонтанне сходження малих та окремих середніх лавин та карнизів», - додали в Закарпатському гідрометцентрі.