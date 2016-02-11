Порошенко поки не прийняв рішення про оголошення чергової хвилі мобілізації

Про це він сказав, виступаючи на першому в цьому році засіданні Ради регіонального розвитку, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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«Глава держави повідомив, що поки що не прийняв рішення про направлення до Верховної Ради законопроекту про оголошення чергової хвилі мобілізації», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, Петро Порошенко наголосив на тому, що у подальшому формування українського війська має відбуватися, передусім, за контрактним принципом.

«Ми маємо використати всі ресурси і резерви для забезпечення комплектації контрактної армії», – цитує слова президента його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у січні в Генштабі Збройних сил України (ЗСУ) заявляли, що внаслідок демобілізації військовослужбовців четвертої хвилі виникне потреба доукомплектувати ЗСУ. Демобілізація військових, які завершили виконання своїх обов’язків, планується наприкінці березня - у квітні поточного року.

За словами міністра оборони Степана Полторака, Генштаб робить розрахунки та вивчає необхідність оголошення чергової хвилі мобілізації.

8 лютого начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що необхідність в черговій хвилі мобілізації залежатиме від кількості військових, які будуть прийняті на військову службу за контрактом.