У ЗСУ служать близько 140 тисяч контрактників – прем’єр

Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив сьогодні у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

За словами прем’єра, завдяки підвищенню грошового утримання в армії суттєво збільшилася кількість професійних контрактників.

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«У середньому до 200 контрактників щодня ми отримуємо до лав Збройних сил України. Вже зараз кількість контрактної професійної армії в Україні становить близько 140 тисяч громадян», - сказав він.

Основна ціль підвищення грошового утримання, за словами Яценюка, - створення професійної армії, яка повинна відповідати найвищим стандартам НАТО, «яка повинна вміти воювати і мати нову техніку, а військовослужбовець повинен отримувати гідну заробітну плату».

Аналогічний підхід, підкреслив він, є і в Національній гвардії України.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році рівень грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії підвищено у більш як удвічі.