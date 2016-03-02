В СБУ підтвердили звільнення "азовця" Краснова

Про це заявила глава прес-служби СБУ Олена Гітлянська, передає "Апостроф".

"Таки правда. Закінчилося 72 години, а суд рішення не прийняв", - зазначила вона.

Раніше стало відомо, що главу корпусу "Азов-Крим" відпустили після медичного обстеження.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схованку з вибухівкою.

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У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували щодо його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.

Вчора Краснов розповів, що під час затримання його били протягом 7-8 годин, при цьому жодного допиту не проводилося. Крім того, Краснов заявляє, що під час побиття йому говорили фрази на кшталт "всі добровольці – мародери" і "в усьому винен Майдан".